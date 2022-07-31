«Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты за пропуск игры с «Торпедо»

«Динамо» накажет Гильермо Варелу за пропуск игры 2-го тура Мир РПЛ с «Торпедо» (4:0).
По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб оштрафует уругвайца за 30% зарплаты за июль, так как футболист самовольно пропустил матч, когда его контракт с «Динамо» еще действовал.
Напомним, Варела тайно покинул расположение «Динамо» ночью перед игрой с «Торпедо».
Сегодня стало известно, что защитник перешел во «Фламенго» на правах аренды. После этого «Динамо» сообщило, что «оставляет за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях».