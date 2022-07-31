«Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты за пропуск игры с «Торпедо»

Теги Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия происшествия Торпедо Динамо Москва Гильермо Варела деньги Футбол

«Динамо» накажет Гильермо Варелу за пропуск игры 2-го тура Мир РПЛ с «Торпедо» (4:0).

По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб оштрафует уругвайца за 30% зарплаты за июль, так как футболист самовольно пропустил матч, когда его контракт с «Динамо» еще действовал. 

Напомним, Варела тайно покинул расположение «Динамо» ночью перед игрой с «Торпедо».

Сегодня стало известно, что защитник перешел во «Фламенго» на правах аренды. После этого «Динамо» сообщило, что «оставляет за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные