«Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты за пропуск игры с «Торпедо»

«Динамо» накажет за пропуск игры 2-го тура Мир РПЛ с (4:0).

По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб оштрафует уругвайца за 30% зарплаты за июль, так как футболист самовольно пропустил матч, когда его контракт с «Динамо» еще действовал.

Напомним, Варела тайно покинул расположение ночью перед игрой с «Торпедо».

Сегодня стало известно, что защитник перешел во на правах аренды. После этого «Динамо» сообщило, что «оставляет за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях».