Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Райо». Криштиану пропустил 5 предыдущих товарищеских игр

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Райо Вальекано Футбол

Криштиану Роналду вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» после долгого отсутствия.

Португалец включен в стартовый состав манкунианцев на товарищеский матч с «Райо Вальекано».

37-летний футболист пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы. Сообщалось, что форвард хочет покинуть клуб ради выступлений в Лиге чемпионов.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Хитон, Теллес, Мартинес, Варан, Лэрд, Гарнер, ван де Бек, Эриксен, Чонг, Гарначо, Роналду.

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