Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Райо». Криштиану пропустил 5 предыдущих товарищеских игр

вернулся в состав после долгого отсутствия.

Португалец включен в стартовый состав манкунианцев на товарищеский матч с .

37-летний футболист пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы. Сообщалось, что форвард хочет покинуть клуб ради выступлений в Лиге чемпионов.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Хитон, Теллес, Мартинес, Варан, Лэрд, Гарнер, ван де Бек, Эриксен, Чонг, Гарначо, Роналду.

Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется над фанатами «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье