«Динамо» о приостановке контракта Варелы «Оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях»

«Динамо» прокомментировало переход защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.
«25 июля Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России против «Торпедо».
Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров.
В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», – говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.