Месси выиграл 41-й трофей в карьере

выиграл 41-й трофей в карьере.

31 июля форвард в составе «ПСЖ» стал победителем Суперкубка Франции.

До этого аргентинец в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал , четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С «ПСЖ» он брал чемпионат Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Больше трофеев лишь у защитника «Барселоны» – 46. Однако есть мнение о том, что у бразильца не так много трофеев, а 42. Под сомнение ставятся победа в чемпионате штаба Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию».

Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку , и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.