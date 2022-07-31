Месси выиграл 41-й трофей в карьере

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Лионель Месси выиграл 41-й трофей в карьере.

31 июля форвард в составе «ПСЖ» стал победителем Суперкубка Франции.

До этого аргентинец в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С «ПСЖ» он брал чемпионат Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Больше трофеев лишь у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46.  Однако есть мнение о том, что у бразильца не так много трофеев, а 42. Под сомнение ставятся победа в чемпионате штаба Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию».

Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.

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