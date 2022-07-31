У Промеса гол и 2 ассиста за тайм матча с «Оренбургом». Квинси забил 70-й мяч в РПЛ – только у Вагнера Лава и Азмуна больше среди легионеров

забил 70-й гол в чемпионате России.

Полузащитник забил и отдал 2 голевые передачи за тайм матча Мир с «Оренбургом» (3:0, перерыв).

У футболиста из Нидерландов 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 3 играх чемпионата – больше всех в «Спартаке». Во всей лиге только Федор Смолов и Эдуард Сперцян набрали больше баллов за результативность (4+1 у обоих).

С 70 голами Промес идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории чемпионата России, уступая лишь (85) и (85).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На сайте доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».