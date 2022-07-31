«Спартак» обменял Никишина в СКА на Чибрикова, Свечкова и еще 3 игроков плюс права на Мальцева, Морозова, Марченко и Рубцова

Теги СКА Спартак Сборная России по хоккею переходы КХЛ Герман Рубцов Михаил Мальцев Иван Морозов Кирилл Марченко Никита Седов Александр Никишин Павел Кукштель Максим Кровяков Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

«Спартак» обменял Никишина в СКА на Чибрикова, Свечкова и еще ряд игроков.

«Спартак» и СКА договорились об обмене игроками.

В обмен на 20-летнего защитника сборной России Александра Никишина «Спартак» получил 19-летних форвардов Федора Свечкова и Никиту Чибрикова.

И еще трех игроков – 21-летнего защитника Никиту Седова, 24-летнего нападающего Павла Кукштеля и 20-летнего нападающего Максима Кровякова.

Кроме того, к московскому клубу перешли права на четырех форвардов, выступающих в Северной Америке. Это Михаил Мальцев, Герман Рубцов, Иван Морозов и Кирилл Марченко.

Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь

Инфографика: телеграм-канал «Спартака»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные