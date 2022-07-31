«Спартак» обменял Никишина в СКА на Чибрикова, Свечкова и еще ряд игроков.
«Спартак» и СКА договорились об обмене игроками.
В обмен на 20-летнего защитника сборной России Александра Никишина «Спартак» получил 19-летних форвардов Федора Свечкова и Никиту Чибрикова.
И еще трех игроков – 21-летнего защитника Никиту Седова, 24-летнего нападающего Павла Кукштеля и 20-летнего нападающего Максима Кровякова.
Кроме того, к московскому клубу перешли права на четырех форвардов, выступающих в Северной Америке. Это Михаил Мальцев, Герман Рубцов, Иван Морозов и Кирилл Марченко.
Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь.
Инфографика: телеграм-канал «Спартака»