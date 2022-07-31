«Спартак» обменял Никишина в на Чибрикова, Свечкова и еще ряд игроков.

и СКА договорились об обмене игроками.

В обмен на 20-летнего защитника сборной России «Спартак» получил 19-летних форвардов и .

И еще трех игроков – 21-летнего защитника Никиту Седова, 24-летнего нападающего Павла Кукштеля и 20-летнего нападающего Максима Кровякова.

Кроме того, к московскому клубу перешли права на четырех форвардов, выступающих в Северной Америке. Это Михаил Мальцев, , и .

Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь.

Инфографика: телеграм-канал «Спартака»