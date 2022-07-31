Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

высказалась о последствиях отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и так далее. Все это очень, очень расстраивает.

Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще – поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы – честный спорт (fair play)?

Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах?

Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас – это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира.

Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений.

Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», – написала Тутберидзе.

Международный союз конькобежцев ( ) 1 марта отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

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