Роналду впервые сыграл за «МЮ» в межсезонье – с «Райо». Криштиану заменили в перерыве на Диалло, забившего единственный гол «Юнайтед»

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Криштиану Роналду не забил в товарищеском матче с «Райо Вальекано» (1:1).

Португалец вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве. Вместо него на поле вышел Амад Диалло, забивший через две минуты после появления на поле.

Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы. В играх без 37-летнего игрока манкунианцы одержали 3 победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.

Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется над фанатами «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье

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