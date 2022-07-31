Левандовски о Бензема: «Не хочу сравнивать – он уже много лет в Ла Лиге, а для меня это что-то новое. Успехи «Барсы» мне важнее»

ответил на вопрос о предстоящем соперничестве с .

– Чего вы ожидаете от личного соперничества между вами и Каримом Бензема?

– Бензема – выдающийся игрок. Он показал это в прошлой Лиге чемпионов тем, что сделал в матчах с «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Он уже 10 или даже 12 лет в Ла Лиге – не помню точно. Бензема очень хорошо знаком с этой лигой. Даже в Лиге чемпионов он показывал, что является одним из лучших.

Думаю, здорово, что в Ла Лиге столько хороших нападающих. Болельщикам точно станет интереснее.

Я не хочу сравнивать себя с ним, потому что меня ждет что-то новое, и я принимаю это, а он в уже много лет. Еще в прошлом году он показал, как хорош.

Для меня важнее будет то, чего мы добьемся с «Барселоной». Как мы будем играть? Каким образом будем двигаться от победы к победе? Это моя цель, – сказал нападающий «Барселоны».