Федерация фигурного катания Украины обращалась к Швеции и ISU с просьбой запретить мастер-класс Трусовой в Стокгольме. В итоге он был отменен

Федерация фигурного катания Украины (УФФК) обращалась в Ассоциацию фигурного катания Швеции с просьбой запретить проведение мастер-класса российской фигуристки в Стокгольме.

Мастер-класс Трусовой должен был пройти 27-28 августа. Организатором мероприятия выступал бренд спортивной одежды Loop Sport.

В итоге мероприятие было отменено по требованию шведской федерации, которая заявила: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию». К этому моменту было продано более 80% билетов.

Как сообщается на сайте украинской федерации, ее представители направили письма с просьбой повлиять на ситуацию также председателю комиссии спортсменов ISU Эрику Редфорду и президенту ISU Чжэ Ель Киму.

«К украинской национальной федерации прислушались и поддержали ее», – говорится на сайте УФФК.

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