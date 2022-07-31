Самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет

Легендарный игрок НБА Билл Расселл ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он является рекордсменом лиги по количеству титулов.

За 13 сезонов в НБА (1956-1969) Расселл 11 раз становился чемпионом в составе «Бостона». Также баскетболист пять раз выигрывал награду MVP сезона и 12 раз принимал участие в всех звезд.

Кроме того, Расселл дважды брал титул НБА в качестве главного тренера «Селтикс» (1968, 1969).

В 1975 году он был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, в 2021 году – повторно за достижения в тренерской карьере.

С 2009 года НБА называет именем Билла Расселла трофей лучшему игроку финальной серии.

Самый титулованный игрок в истории НБА продал чемпионские перстни и другие награды. Коллекция принесла ему 5,3 млн долларов

Билл Расселл выиграл для «Селтикс» 11 титулов. Бостонцы насрали ему в кровать