1-я победа «Краснодара», «Матч ТВ» без АПЛ, Роналду не сыграет с «Атлетико», оформлено 100 тысяч Fan ID, «Феррари» доминирует в Венгрии, Лавров готов обсуждать обмен Грайнер и другие новости

1. «Краснодар» выиграл 1-й матч в сезоне МИР РПЛ, победив «Урал» – 3:1. Эдуард Сперцян забил два пенальти. Игру посетили 3 тысячи зрителей – это был первый матч с Fan ID в лиге.

2. «Матч ТВ» не покажет АПЛ-2022/23 из-за санкций, но контракт не разорван. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин. При этом канал планирует показать еврокубки и чемпионат мира в предстоящем сезоне.

3. Криштиану Роналду не включен в состав «МЮ» на матч с «Атлетико». Он пропустит 5-ю товарищескую игру клуба. При этом футболист сообщил, что появится на поле в игре с «Райо Вальекано»: «Король сыграет».

4. 100 тысяч Fan ID оформили в России, реализовано около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций. Об этом сообщило Минцифры.

5. Тренер Этери Тутберидзе второй раз за межсезонье летала в США, пишет «Матч ТВ».

6. У «Спартака» самые дорогие абонементы в Мир РПЛ, у «Факела» – самые дешевые. ЦСКА на 2-м месте, «Зенит» – 3-й.

7. Трансферные новости. «Барселона» окончательно оформила трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде: отступные – миллиард евро, контракт рассчитан на 5 лет. «Милан» договорился о трансфере хавбека «Брюгге» де Кетеларе за 32+3 млн евро. Защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА. «Торино» предлагает 9 млн евро за Миранчука, в нем заинтересован тренер команды Юрич. Депай не собирается уходить из «Барсы».

8. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл первую практику на Гран-при Венгрии, а Шарль Леклер – вторую.

9. «Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом – 164 млн евро, «Бавария» – 2-я, согласно подсчетам ESPN.

10. Российская фигуристка Станислава Константинова завершила спортивную карьеру.

11. Комментатор Михаил Моссаковский вернулся на «Матч ТВ». Год назад он ушел с канала в кипрский клуб «Пафос».

12. Глава МИД РФ Сергей Лавров готов выслушать предложения США по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили предложение об обмене заключенными, в том числе Грайнер.

13. У «Арсенала» будет розовая третья форма в новом сезоне – впервые в истории.

14. Ресивер Ди-Кей Меткалф и «Сихоукс» договорились о продлении контракта на 3 года и 72 млн долларов.

15. «Барселона» продала свой первый NFT за 693 тысячи долларов. Это 40-секундный ролик о голе Кройффа.

16. Тренер сборной Швеции по гандболу арестован за шутку о бомбе в аэропорту.

17. Жерар Пике просит у Шакиры 400 тысяч евро на выплату долга и 5 полетов в год в Майами первым классом. На таких условиях игрок «Барсы» готов отпустить детей жить в США.

Цитаты дня.

«Нам по барабану на Олимпиаду, мы проведем свою, которая будет не хуже. Все страны подтянутся к нам». Лайшев о возможном недопуске России к Парижу-2024

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