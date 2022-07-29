100 тысяч Fan ID оформили в России, реализовано около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций. Об этом сообщило Минцифры

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Минцифры сообщило, что Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили 100 тысяч человек.

Сегодня, 29 июля, в Екатеринбурге пройдет первый матч РПЛ с применением Карты болельщика – сыграют «Урал» и «Краснодар».

Оформлено уже около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций с применением Карты болельщика. Всего на данный момент Fan ID в России получили 100 тысяч человек, утверждает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 

С июля Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. С декабря систему введут на всех стадионах РПЛ.

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