Эрик Бикфалви: «После завершения карьеры вижу себя тренером. Хочу съездить в большие команды, посмотреть, как тренируют «Реал» или «Милан»

Эрик Бикфалви хочет стать тренером по окончании игровой карьеры.

На этой неделе 36‑летний хавбек расторг контракт с «Уралом » по обоюдному согласию. Сообщалось , что в будущем екатеринбуржцы готовы предоставить румыну любую должность в клубе.

«Есть ли шанс еще сыграть в России? Не могу сказать, что нет — все возможно в футболе. Но пока не знаю. Поеду в Румынию, а там посмотрим, какие будут варианты.

Не могу сейчас сказать, что будет дальше. Не думаю много об этом. Я люблю жить сегодняшним днем и не думать о том, что будет завтра или послезавтра.

После завершения карьеры хочу остаться в футболе, вижу себя тренером, мне нравится эта роль. Хочу пройти обучение, и чтобы это сделать, надо бы съездить в большие команды в Европе, посмотреть, как их тренируют. «Реал» или «Милан», например. Если будет такой шанс, хочу его использовать.

Такой опыт очень важен. Будет классно, если я посмотрю, как они работают с футболистами, в том числе с точки зрения психологии, ведь в командах много игроков с разными характерами. Важно знать, как работать с игроками разных возрастов. Обращу внимание на это», — сказал Бикфалви .