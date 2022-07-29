«Нам по барабану на Олимпиаду, мы проведем свою, которая будет не хуже. Все страны подтянутся к нам». Лайшев о возможном недопуске России к Парижу-2024

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Россия сможет провести альтернативную Олимпиаду в случае недопуска к летним Играм-2024 в Париже.

«В принципе, нам по барабану на Олимпиаду, мы проведем свою Олимпиаду, которая будет не хуже. Все страны подтянутся к нам, к справедливости, к разуму, к общей форме понимания прогресса, культуры и будущего для наших побед.

Мы все равно самые лучшие в мире, мы никогда никого не обманывали, не смешивали спорт с политикой. Это же касается общей культуры, живописи, эстрады, классических произведений, книг – мы всегда были к этому лояльны, надо стоять на своем, и тогда мы добьемся успеха.

Если нас не пустят на Олимпиаду, мы ничего не потеряем. Надо жить мирно, радоваться жизни на маленькой планете, на которой мы живем, и добиваться мира», – сказал Лайшев.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности