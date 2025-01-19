Бальде подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Хетафе»: «Я сказал об этом судье. Мне нужно постараться забыть о том, что произошло»

Алекс Бальде подвергся расизму во время матча с «Хетафе».

«Барселона » сыграла вничью с «Хетафе » на выезде в 20-м туре Ла Лиги – 1:1. Защитник гостей Алекс Бальде рассказал, что по ходу встречи его оскорбляли болельщики хозяев.

«Я подвергся расистским оскорблениям. Так не должно продолжаться. Это было в первом тайме, и я сказал об этом судье, который активировал протокол.

Я не знаю точно, как работает этот протокол, и я должен постараться забыть о том, что произошло», – сказал футболист «Барселоны».