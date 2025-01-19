Бальде подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Хетафе»: «Я сказал об этом судье. Мне нужно постараться забыть о том, что произошло»
Алекс Бальде подвергся расизму во время матча с «Хетафе».
«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» на выезде в 20-м туре Ла Лиги – 1:1. Защитник гостей Алекс Бальде рассказал, что по ходу встречи его оскорбляли болельщики хозяев.
«Я подвергся расистским оскорблениям. Так не должно продолжаться. Это было в первом тайме, и я сказал об этом судье, который активировал протокол.
Я не знаю точно, как работает этот протокол, и я должен постараться забыть о том, что произошло», – сказал футболист «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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