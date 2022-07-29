Отступные Кунде в «Барсе» – миллиард евро. Контракт защитника рассчитан на 5 лет

окончательно оформила трансфер защитника «Севильи» .

Каталонцы объявили о достижении полной договоренности о трансфере 23-летнего игрока.

Француз подпишет 5-летний контракт, в котором будут прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.

Презентация Кунде состоится 1 августа.

Сообщалось, что за футболиста сборной Франции «блауграна» гарантированно заплатит 50 млн евро, еще 5 млн может получить в виде бонусов.

Хави магнитит новичков для «Барсы» – почти все пришли ради тренера. А он мечтает заманить Месси

Кунде может стать лучшим защитником «Барсы». Он идеален для высокого прессинга и прекрасен в проходах с мячом