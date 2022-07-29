Отступные Кунде в «Барсе» – миллиард евро. Контракт защитника рассчитан на 5 лет

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«Барселона» окончательно оформила трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Каталонцы объявили о достижении полной договоренности о трансфере 23-летнего игрока.

Француз подпишет 5-летний контракт, в котором будут прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.

Презентация Кунде состоится 1 августа.

Сообщалось, что за футболиста сборной Франции «блауграна» гарантированно заплатит 50 млн евро, еще 5 млн «Севилья» может получить в виде бонусов.

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