Алонсо о 3:1 с «Гладбахом»: «Байер» показал не особо зрелищный, но в целом солидный футбол. Травма Терье огорчила»

Хаби Алонсо оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (3:1) в Бундеслиге.

«Я доволен игрой, кроме пропущенного в концовке гола. Травма Терье очень огорчила, и пришлось делать раннюю замену.

Потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в колею, но потом мы играли весьма убедительно. Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол», – сказал тренер «Байера ».