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  • Алонсо о 3:1 с «Гладбахом»: «Байер» показал не особо зрелищный, но в целом солидный футбол. Травма Терье огорчила»
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Алонсо о 3:1 с «Гладбахом»: «Байер» показал не особо зрелищный, но в целом солидный футбол. Травма Терье огорчила»

Хаби Алонсо оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (3:1) в Бундеслиге.

«Я доволен игрой, кроме пропущенного в концовке гола. Травма Терье очень огорчила, и пришлось делать раннюю замену. 

Потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в колею, но потом мы играли весьма убедительно. Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол», – сказал тренер «Байера».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoМартен Терье
logoХаби Алонсо
logoБоруссия Менхенгладбах
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