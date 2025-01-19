Алонсо о 3:1 с «Гладбахом»: «Байер» показал не особо зрелищный, но в целом солидный футбол. Травма Терье огорчила»
Хаби Алонсо оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (3:1) в Бундеслиге.
«Я доволен игрой, кроме пропущенного в концовке гола. Травма Терье очень огорчила, и пришлось делать раннюю замену.
Потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в колею, но потом мы играли весьма убедительно. Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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