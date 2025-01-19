Кьеза не намерен покидать «Ливерпуль» зимой. Вингер хочет проявить себя
Федерико Кьеза не намерен покидать «Ливерпуль».
Как пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, итальянский вингер не планирует уходить из команды в зимнее трансферное окно. Кьеза хотел бы остаться в «Ливерпуле» и проявить себя.
27-летний футболист сосредоточен на достижении в своих целей в составе «красных». Его контракт действует до 2028 года.
Статистику Кьезы можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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