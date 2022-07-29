Защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА (Metaratings)

Защитник согласился перейти в .

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Футболист дал согласие на переезд в Россию, теперь клубы должны согласовать все условия сделки между собой.

В прошедшем сезоне 28-летний центральный защитник из Аргентины играл за на правах аренды. Он провел за бельгийский клуб 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.