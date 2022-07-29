«Матч ТВ» не покажет АПЛ-2022/23 из-за санкций, но контракт не разорван. Об этом сообщил Тащин

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«Матч ТВ» не покажет игры АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании.

Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

– Летом 2021 года «Матч ТВ» купил права на АПЛ: подписали шестилетний контракт с сезона-2022/23. Чемпионат Англии стартует 5 августа – увидят ли его зрители «Матч ТВ»?

– Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы – просто на год позже.

– Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона?

– Теоретически возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем, – сказал Тащин.

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