Роналду не включен в состав «МЮ» на матч с «Атлетико». Он пропустит 5-ю товарищескую игру клуба

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Атлетико товарищеские матчи (клубы) Кристиан Эриксен Лисандро Мартинес Футбол

Криштиану Роналду пропустит очередной товарищеский матч «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард не включен в состав команды, который 30 июля сыграет в Осло с «Атлетико».

В список попали новички манкунианцев Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес, которые могут дебютировать за клуб.

Роналду пропустил все предсезонное турне «МЮ» по Таиланду и Австралии. Таким образом, игра с «Атлетико» будет пятой в этой предсезонке, которую пропустит 37-летний игрок.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие

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