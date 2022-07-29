Роналду не включен в состав «МЮ» на матч с «Атлетико». Он пропустит 5-ю товарищескую игру клуба

пропустит очередной товарищеский матч .

Португальский форвард не включен в состав команды, который 30 июля сыграет в Осло с «Атлетико».

В список попали новички манкунианцев и , которые могут дебютировать за клуб.

Роналду пропустил все предсезонное турне «МЮ» по Таиланду и Австралии. Таким образом, игра с будет пятой в этой предсезонке, которую пропустит 37-летний игрок.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие