Роналду не включен в состав «МЮ» на матч с «Атлетико». Он пропустит 5-ю товарищескую игру клуба

Криштиану Роналду пропустит очередной товарищеский матч «Манчестер Юнайтед».
Португальский форвард не включен в состав команды, который 30 июля сыграет в Осло с «Атлетико».
В список попали новички манкунианцев Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес, которые могут дебютировать за клуб.
Роналду пропустил все предсезонное турне «МЮ» по Таиланду и Австралии. Таким образом, игра с «Атлетико» будет пятой в этой предсезонке, которую пропустит 37-летний игрок.
Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие