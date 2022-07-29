Горетцка о Катаре: «Абсурд, что соблюдение прав человека не учитывалось при выборе места проведения ЧМ»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Леон Горетцка Политика дискриминация Футбол

Игрок «Баварии» Леон Горетцка недоволен, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

– Вы уже думаете о чемпионате мира?

– Хоть чемпионат мира и пройдет только зимой, он уже повсюду. И со спортивной точки зрения, и, особенно, с политической. С тех пор, как Катар получил этот турнир, постоянно поднимается вопрос о нарушениях прав человека там, и это справедливо.

Нам кажется абсурдным то, что еще несколько лет назад соблюдение прав человека не было критерием при выборе места проведения чемпионата мира, – сказал полузащитник сборной Германии.

48% жителей Германии против участия сборной в ЧМ-2022 в Катаре из-за нарушений прав человека

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