Горетцка о Катаре: «Абсурд, что соблюдение прав человека не учитывалось при выборе места проведения ЧМ»

Игрок «Баварии» Леон Горетцка недоволен, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
– Вы уже думаете о чемпионате мира?
– Хоть чемпионат мира и пройдет только зимой, он уже повсюду. И со спортивной точки зрения, и, особенно, с политической. С тех пор, как Катар получил этот турнир, постоянно поднимается вопрос о нарушениях прав человека там, и это справедливо.
Нам кажется абсурдным то, что еще несколько лет назад соблюдение прав человека не было критерием при выборе места проведения чемпионата мира, – сказал полузащитник сборной Германии.
48% жителей Германии против участия сборной в ЧМ-2022 в Катаре из-за нарушений прав человека