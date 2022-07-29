«Милан» договорился о трансфере де Кетеларе за 32+3 млн евро. Хавбек «Брюгге» будет получать 2,3 млн в год

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Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе будет играть за «Милан».

Клубы окончательно договорились о трансфере 21-летнего футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» заплатят за трансфер 32 млн евро и еще 3 млн бонусами, у «Брюгге» будет процент от следующей продажи бельгийца.

Де Кетеларе подпишет 5-летний контракт с зарплатой 2,3 млн евро за сезон. Для завершения трансфера осталось только подписать бумаги.

Хавбек прибудет в Италию на медосмотр не позднее воскресенья.

В прошлом сезоне де Кетеларе провел 39 матчей в чемпионате Бельгии и совершил 22 результативных действия – 14 голов и 8 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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