Широков о включении Крыма в РФС: «Обязаны это сделать. То же самое с Донецком и Луганском. Исходя из хода спецоперации, все козыри у нас»

считает, что крымские клубы должны войти в РФС.

Бывший полузащитник сборной России оценил слова главы Крымского футбольного союза Сергея Бородкина, который сказал: «Хочу снять тему о возможном вхождении в крымских клубов с повестки дня».

– Думаю, вместе с этой темой и его надо снять, раз не хочет. Тогда пусть не спрашивает, почему не включают Крым в состав РФС. Считаю, что обязаны это сделать. То же самое касается и тех территорий, которыми может прирасти наша страна – Донецк и Луганск. Либо мы отстаиваем свой суверенитет и ведем себя как сильное и независимое государство, либо будем на них оглядываться – что там нам скажут.

– Аргумент «принимаем Крым – остаемся без еврокубков» кажется вам сильным?

– Это полная ерунда. На данный момент, исходя из событий в мире, исходя из хода событий спецоперации, все козыри у нас. Нужно этим пользоваться и включать в РФС регионы, которые входят в состав России.

– Ваша оценка прогноза, что наших клубов и сборной не будет в Европе и мире в течение 5 лет?

– На такой срок отстраняли сербские клубы. Но Россия более сильная страна, с нами такое не пройдет. Нас нельзя на такой срок отстранить, разговаривать так нельзя. Мы долго терпели, но показали, что разговаривать с Россией надо теперь иначе. Просто сейчас есть более важные процессы, чем обратная интеграция российского футбола в европейский. Как только основные процессы будут завершены в ходе СВО, дойдет дело и до футбола. И разговаривать там мы будем по-другому, – сказал Широков.