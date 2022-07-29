Этери Тутберидзе второй раз за межсезонье летала в США («Матч ТВ»)

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе второй раз за межсезонье летала в США, сообщает «Матч ТВ».

После окончания сборов своей группы в Новогорске Тутберидзе отправилась в Штаты, пробыла там около недели и вернулась в Россию 27 июля. Она уже приступила к тренировкам.

Цель визита тренера неизвестна.

Ранее Тутберидзе больше месяца месяца провела в США, где тренируется ее дочь с партнером .

Тутберидзе редко отвечает обидчикам, но если отвечает – то всегда сурово: доставалось Плющенко, Тарасовой, а теперь американцу Лизу