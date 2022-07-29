Роналду под постом о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание. Невозможно не говорить обо мне хотя бы день»

резко отреагировал на сообщение о его желании уйти из .

37-летний футболист пришел в комментарии под постом в фанатском аккаунте в инстаграме, где собирают новости о нем.

Роналду отреагировал на публикацию следующего содержания: «Жорже Мендеш сообщил «Манчестер Юнайтед», что Криштиану Роналду очень хочет уйти. Переговоры сложились не очень позитивно, Мендеш не уверен, что Роналду добьется перехода. Вмешался сэр Алекс Фергюсон. «Юнайтед» настаивает на том, что Роналду не продается».

Криштиану написал под этой публикацией: «Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знаете, если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость 😂👍».

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие

Роналду вернулся в Манчестер – но все еще ничего не решил. «Бавария» и «Атлетико», кажется, отпадают