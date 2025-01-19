Флик о расизме в адрес Бальде: «Этим людям нужно оставаться дома, а те, кто находятся рядом, должны что-то предпринимать. Такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни»
Ханс-Дитер Флик высказался о расистских оскорблениях в адрес Алекса Бальде.
Защитник «Барселоны» подвергся расизму во время гостевого матча Ла Лиги с «Хетафе» (1:1).
«Это немыслимо, такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни. Эти люди должны оставаться дома, а нам нужно бороться против этого.
Те, кто находятся рядом [с расистами], должны что-то предпринимать, поскольку это нечестно и неуважительно», – сказал тренер «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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