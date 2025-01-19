Флик о расизме в адрес Бальде: «Этим людям нужно оставаться дома, а те, кто находятся рядом, должны что-то предпринимать. Такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни»

Ханс-Дитер Флик высказался о расистских оскорблениях в адрес Алекса Бальде.

Защитник «Барселоны» подвергся расизму во время гостевого матча Ла Лиги с «Хетафе » (1:1).

«Это немыслимо, такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни. Эти люди должны оставаться дома, а нам нужно бороться против этого.

Те, кто находятся рядом [с расистами], должны что-то предпринимать, поскольку это нечестно и неуважительно», – сказал тренер «Барселоны».