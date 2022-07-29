«Краснодар» пробил 4 пенальти в 3 матчах Мир РПЛ. Два из них – в игре с «Уралом»

пробил пенальти в каждом из трех матчей сезона .

Краснодарцы дважды получили право на 11-метровый удар в игре 3-го тура против (3:0, второй тайм). Обе попытки реализовал – на 59-й и 74-й минутах.

В общей сложности «быки» получили право выполнить четыре пенальти в трех первых турах.

В прошлом матче со «Спартаком» (1:4) с пенальти забил также Сперцян, а в игре первого тура против «Факела» (2:2) шанс отличиться с 11-метровой отметки не использовал .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Краснодар».