«Краснодар» пробил 4 пенальти в 3 матчах Мир РПЛ. Два из них – в игре с «Уралом»

Теги премьер-лига Россия Урал Краснодар Джон Кордоба Эдуард Сперцян Футбол

«Краснодар» пробил пенальти в каждом из трех матчей сезона Мир РПЛ.

Краснодарцы дважды получили право на 11-метровый удар в игре 3-го тура против «Урала» (3:0, второй тайм). Обе попытки реализовал Эдуард Сперцян – на 59-й и 74-й минутах.

В общей сложности «быки» получили право выполнить четыре пенальти в трех первых турах.

В прошлом матче со «Спартаком» (1:4) с пенальти забил также Сперцян, а в игре первого тура против «Факела» (2:2) шанс отличиться с 11-метровой отметки не использовал Джон Кордоба.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Краснодар».

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