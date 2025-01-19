«Зенит» и вингер «Ботафого» Луис Энрике подпишут контракт до 2029 года (Николо Скира)

«Зенит» подпишет с вингером «Ботафого» Луисом Энрике контракт до 2029 года.

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, переговоры петербургского клуба о трансфере 24-летнего бразильца за 35 млн евро находятся на заключительной стадии. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .