«Торино» даст 9 млн евро за Миранчука, в нем заинтересован Юрич. «Аталанта» готова отпустить его («Матч ТВ»)

«Торино» хочет купить российского полузащитника у «Аталанты».

Как утверждает «Матч ТВ», в ближайшее время сделает «Аталанте» предложение о трансфере 26-летнего футболиста. Туринский клуб рассчитывает купить россиянина за 9 миллионов евро.

В переходе Миранчука лично заинтересован главный тренер «Торино» . Он недоволен тем, как клуб ведет трансферную кампанию и требует скорейшего усиления состава у спортивного блока.

«Торино» рассчитывает как можно быстрее закрыть сделку по Миранчуку. готова расстаться с россиянином, если поступит достойное предложение.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.

Полную статистику атакующего полузащитника сборной России можно изучить по ссылке.