«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом – 164 млн евро. «Бавария» – 2-я (ESPN)

заплатила больше всех за трансферы этим летом в Европе.

ESPN сообщает, что в межсезонье каталонский клуб потратил в общей сложности 138 млн фунтов (164,11 млн евро).

После «Барселоны» по тратам на трансферы идет , заплатившая этим летом за новичков 124 млн фунтов (почти 147,5 млн евро). , занимающий в списке третье место, потратил 119 млн фунтов (141,5 млн евро), а идущий следом – 98 млн фунтов (116,5 млн евро).

Следом идут «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».