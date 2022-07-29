Лавров и Блинкен обсудили предложение об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили предложение об обмене заключенными, в том числе американской баскетболистки .

«Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер», – передает слова Блинкена РИА Новости.

Сергей Лавров призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключенных граждан России и США.

«Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», – говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана, которые находятся под арестом в России.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА