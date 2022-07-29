Депай сказал игрокам «Барсы», что останется, даже если придут еще 6 форвардов. Он намерен отработать контракт

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Футбол

Мемфис Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из клуба.

Несмотря на отчаянное желание каталонского клуба продать 28-летнего нападающего, он не собирается уходить. Как пишет Diario Sport, в раздевалке Мемфис обратился к игрокам «Барсы» и сказал: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих».

Депай с непониманием относится к поведению «Барселоны», так как прошлым летом он перешел на правах свободного агента и пошел на значительные уступки по зарплате, чтобы оказаться в клубе. Мемфис не хочет, чтобы его использовали для извлечения прибыли – подписав бесплатно, «Барса» хочет продать его за 20 млн евро.

В данный момент Депай занимает четкую позицию: он намерен полностью отработать контракт с «Барселоной», срок которого рассчитан до лета 2023 года. Сейчас форвард не думает о смене клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена отдать 9-й номер, под которым сейчас играет Депай, Роберту Левандовскому. Кроме того, Хави предупредил Мемфиса о том, что он не будет играть весь сезон, если останется в клубе.

В минувшем сезоне игрок забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Статистику нападающего сборной Нидерландов можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные