Депай сказал игрокам «Барсы», что останется, даже если придут еще 6 форвардов. Он намерен отработать контракт

сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из клуба.

Несмотря на отчаянное желание каталонского клуба продать 28-летнего нападающего, он не собирается уходить. Как пишет Diario Sport, в раздевалке Мемфис обратился к игрокам «Барсы» и сказал: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих».

Депай с непониманием относится к поведению «Барселоны», так как прошлым летом он перешел на правах свободного агента и пошел на значительные уступки по зарплате, чтобы оказаться в клубе. Мемфис не хочет, чтобы его использовали для извлечения прибыли – подписав бесплатно, «Барса» хочет продать его за 20 млн евро.

В данный момент Депай занимает четкую позицию: он намерен полностью отработать контракт с «Барселоной», срок которого рассчитан до лета 2023 года. Сейчас форвард не думает о смене клуба.

Ранее сообщалось, что намерена отдать 9-й номер, под которым сейчас играет Депай, Роберту Левандовскому. Кроме того, Хави предупредил Мемфиса о том, что он не будет играть весь сезон, если останется в клубе.

В минувшем сезоне игрок забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Статистику нападающего сборной Нидерландов можно изучить здесь.