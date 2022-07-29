У «Арсенала» розовая третья форма – впервые в истории. Линекер пошутил о презентации: «Они будут играть в брюках – немного неожиданно»

представил розовую третью форму на сезон-2022/23.

Лондонский клуб будет играть в розовой форме впервые в истории. Этот комплект от компании adidas посвящен творческой части местного сообщества – наиболее креативным фанатам «Арсенала».

Светло-розовую футболку в этом комплекте дополнят темно-синие шорты и гетры.

пошутил о презентации этого комплекта: «Срочные новости! В следующем сезоне «Арсенал» будет играть в брюках. Немного неожиданно».

Фото: arsenal.com

Впервые на поле в этой форме «Арсенал» сыграет в матче 1-го тура против «Кристал Пэлас».