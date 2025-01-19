Сауль набрал 10 очков за 1+1 с «Жироной». Полузащитника «Севильи» выбрал 21 фэнтези-менеджер на Спортсе’‘
«Севилья» одержала волевую победу над «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги (2:1).
Полузащитник «Севильи» Сауль поучаствовал в обоих голах команды: забил сам на 59-й минуте, а конце игры отдал ассист на Доди Лукебакио. У него 10 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, -1 за желтую карточку). Его выбрал всего 21 игрок (0,26%).
В чемпионате у Сауля 1 гол и 4 ассиста в 9 матчах, он – лучший ассистент «Севильи».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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