Компани о 3:2 с «Вольфсбургом»: «Бавария» показывала хорошую игру на протяжении длинных отрезков. Мы удачно стартовали в новом году»
Венсан Компани оценил победу над «Вольфсбургом» (3:2) в Бундеслиге.
«Еще перед матчем я предполагал, что игра будет трудной. «Вольфсбург» здорово прибавил, у них был хороший отрезок, они всегда опасны.
Мы показывали хорошую игру на протяжении длинных отрезков. Я доволен результатом, мы удачно стартовали в новом году», – сказал тренер «Баварии» после четвертой победы подряд в турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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