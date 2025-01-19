Компани о 3:2 с «Вольфсбургом»: «Бавария» показывала хорошую игру на протяжении длинных отрезков. Мы удачно стартовали в новом году»

Венсан Компани оценил победу над «Вольфсбургом» (3:2) в Бундеслиге.

«Еще перед матчем я предполагал, что игра будет трудной. «Вольфсбург» здорово прибавил, у них был хороший отрезок, они всегда опасны.

Мы показывали хорошую игру на протяжении длинных отрезков. Я доволен результатом, мы удачно стартовали в новом году», – сказал тренер «Баварии» после четвертой победы подряд в турнире.