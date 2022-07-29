У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Факела» – самые дешевые. ЦСКА на 2-м месте, «Зенит» – 3-й

Стали известны цены на абонементы клубов Мир .

В сезоне-2022/23 самые дорогие абонементы среди клубов лиги продает , сообщает «Спорт-Экспресс».

Самый дешевый абонемент на стандартные места стадиона «Открытие Банк Арена» стоит 8 600 рублей, самый дорогой – 50 400 рублей. Самый дорогой абонемент на вип-места стадиона «Спартака» стоит 224 500 рублей. По всем этим показателям красно-белые опережают друге клубы РПЛ.

Самые недорогие абонементы продает «Факел» – 1 670 рублей за самый дешевый, 4 050 рублей за самый дорогой.

Цены на абонементы клубов Мир РПЛ в сезоне-2022/23 (клубы расставлены по цене самого дешевого абонемента):

1. «Спартак» – 8 600 рублей (самое дешевое стандартное место); 50 400 рублей (самое дорогое стандартное место); 224 500 рублей (самое дорогое вип-место);

2. – 7 000; 23 000; 184 500;

3. – 6 900; 43 900; 220 000;

4. – 6 000; 33 000; 170 000;

5. «Крылья Советов» – 5 600; 9 900; 24 000;

6. «Торпедо» – 5 500; 17 900; 52 500;

7. «Динамо» – 5 200; 46 200; 154 000;

8. «Сочи» – 5 000; 23 000; 27 750;

9. «Оренбург» – 4 000; 12 000; нет абонементов на вип-места;

10. «Пари НН» – 3 375; 19 875; 59 500;

11. «Урал» – 3 190; 15 490; 33 000;

12. «Краснодар» – 3 000; 16 500; 52 500;

13. «Ростов» – 3 000; 10 800; 126 000;

14. «Химки» – 2 640; 7 120; 27 600;

15. «Ахмат» – 2 250; 6 750; нет абонементов на вип-места;

16. «Факел» – 1 670; 4 050; нет абонементов на вип-места.

Примечание: «Факел» и «Химки» продают абонементы только до конца 2022 года.