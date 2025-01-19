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Флик об 1:1 с «Хетафе»: «Разочарованы тем, что не забили больше голов, у нас были моменты. «Барсе» не хватило точности в передачах»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Хетафе».

Матч 20-го тура Ла Лиги завершился ничьей со счетом 1:1. 

– Как вы себя чувствуете?

– Мы хотели победить, и у нас были возможности для этого. Мы разочарованы тем, что не забили больше голов. Вы можете видеть, что значит играть здесь, на поле «Хетафе». Они хорошо обороняются. Мы создавали моменты, но были неточны.

Мы должны двигаться дальше. Я повторяю, что у нас были моменты, особенно в первом тайме. Но, я думаю, нам не хватило точности в передачах.

– Де Йонг спорил [с судьей] из-за возможного фола на Кунде в штрафной площади.

– Этот стадион бурно реагировал на каждый эпизод, на каждый контакт. Я никогда не испытывал ничего подобного. Для меня это что-то новое, я должен к этому привыкнуть.

– Была ли замена Касадо тактической?

– Мы хотели кое-что изменить, и мы это изменили.

– Есть ли положительный момент в пасе Педри?

– Это было здорово, это одна из его сильных сторон, – сказал Флик

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoХетафе
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoМарк Касадо
logoЖюль Кунде
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