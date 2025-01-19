«Айнтрахт» рассматривает Ваи из «Марселя» как замену Мармушу. Французы хотят отбить потраченные на форварда 25+ млн евро
«Айнтрахт» ищет замену Омару Мармушу.
Немецкий клуб проявляет интерес к нападающему «Марселя» Элье Ваи, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Французы хотят отбить сумму, потраченную на трансфер Ваи из «Ланса» в 2024 году, – 25 млн евро и бонусы.
Переговоры продолжаются. Интерес к 22-летнему игроку также проявляют «Вест Хэм» и еще один английский клуб.
Напомним, лучший бомбардир «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Лиги 1 Ваи провел 13 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
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