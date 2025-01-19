«Айнтрахт» рассматривает Ваи из «Марселя» как замену Мармушу. Французы хотят отбить потраченные на форварда 25+ млн евро

«Айнтрахт» ищет замену Омару Мармушу.

Немецкий клуб проявляет интерес к нападающему «Марселя » Элье Ваи , сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Французы хотят отбить сумму, потраченную на трансфер Ваи из «Ланса» в 2024 году, – 25 млн евро и бонусы.

Переговоры продолжаются. Интерес к 22-летнему игроку также проявляют «Вест Хэм » и еще один английский клуб.

Напомним, лучший бомбардир «Айнтрахта » Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Лиги 1 Ваи провел 13 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь .