«Барселона» набрала 39 очков в 20 играх при Флике в Ла Лиге. При Хави было на 5 больше год назад
«Барселона» при Ханси Флике выступает в Ла Лиге хуже, чем при Хави.
Сегодня каталонцы сыграли вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре. На данный момент на счету «блауграны» 39 баллов.
Год назад «Барселона» под руководством Хави после 20 игр набрала 44 очка, но тоже шла третьей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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