«Барселона» набрала 39 очков в 20 играх при Флике в Ла Лиге. При Хави было на 5 больше год назад

«Барселона» при Ханси Флике выступает в Ла Лиге хуже, чем при Хави.

Сегодня каталонцы сыграли вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре. На данный момент на счету «блауграны» 39 баллов.

Год назад «Барселона » под руководством Хави после 20 игр набрала 44 очка, но тоже шла третьей.