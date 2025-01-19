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«Барселона» набрала 39 очков в 20 играх при Флике в Ла Лиге. При Хави было на 5 больше год назад

«Барселона» при Ханси Флике выступает в Ла Лиге хуже, чем при Хави.

Сегодня каталонцы сыграли вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре. На данный момент на счету «блауграны» 39 баллов.

Год назад «Барселона» под руководством Хави после 20 игр набрала 44 очка, но тоже шла третьей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoХави
logoЛа Лига
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