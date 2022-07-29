«Матч ТВ» планирует показ ЧМ-2022 и еврокубков: «Нет политической подоплеки, мешающей их показывать. Готовы к любому развитию событий»

«Матч ТВ» планирует показать еврокубки и чемпионат мира в предстоящем сезоне.

Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала .

– Ваши ключевые футбольные права – еврокубки и чемпионат мира-2022. С ними все в порядке?

– Никакой политической подоплеки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет.

На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше – посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий, – заявил Тащин.

«Матч ТВ» не покажет АПЛ-2022/23 из-за санкций, но контракт не разорван

АПЛ точно не покажут в России. А другие лиги? А чемпионат мира? Полный расклад на новый сезон