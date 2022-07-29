«Матч ТВ» планирует показ ЧМ-2022 и еврокубков: «Нет политической подоплеки, мешающей их показывать. Готовы к любому развитию событий»

«Матч ТВ» планирует показать еврокубки и чемпионат мира в предстоящем сезоне.
Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
– Ваши ключевые футбольные права – еврокубки и чемпионат мира-2022. С ними все в порядке?
– Никакой политической подоплеки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет.
На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше – посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий, – заявил Тащин.
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