Тренер сборной Швеции по гандболу арестован за шутку о бомбе в аэропорту

Тренер сборной Швеции по гандболу был арестован в аэропорту Копенгагена после того, как пошутил о бомбе в багаже.

Об этом сообщает Aftonbladet. Имя специалиста не называется.

Инцидент произошел, когда сотрудник аэропорта спросил тренера о содержимом его сумки. Тот в шутку ответил о бомбе и был задержан на месте.

В тот момент специалист отправлялся на чемпионат мира по гандболу среди девушек до 18 лет, который пройдет в Северной Македонии с 30 июля по 10 августа.

«Этот человек был отстранен от выполнения своих обязанностей в ассоциации [гандбола Швеции] до особого распоряжения.

Подобные действия [тренера] не являются нормальными», – заявила менеджер сборной Швеции Ханна Фогельстрем в комментарии для Expressen.