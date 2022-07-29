Матч «Урал» – «Краснодар» посетили 3 тысячи зрителей. Это первая игра с Fan ID в Мир РПЛ

Первый матч в России с Fan ID не привлек большого внимания болельщиков.

Матч 3-го тура Мир между и (1:3) стал первым в России, на котором применялся Fan ID.

Как сообщает Ural Mash, игру посетили 2 тысячи зрителей (вместительность «Екатеринбург-Арены», где проходил матч, – 35 тысяч).

По данным РПЛ, на матче было 2997 болельщиков.

При этом за четыре минуты до начала матча у ворот стадиона скопилась очередь.

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