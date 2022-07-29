Гран-при Венгрии-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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Хунгароринг, Модьород
29 июля 2022 года
1-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.18,750 (25 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,130 (23)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,289 (26)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,549 (20)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,856 (27)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,872 (23)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,960 (25)
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,091 (27)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,598 (30)
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,627 (26)
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,633 (25)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,664 (25)
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,706 (27)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,945 (27)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,060 (22)
16. Алекс Албон («Уильямс») +2,084 (27)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,171 (23)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,277 (25)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,429 (19)
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,663 (26)
 

Фернандо Алонсо – 41, а он снова отжигает в «Ф-1». Мы разбирали его странный гоночный стиль и рассказ о легендарной схватке с Шумахером

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