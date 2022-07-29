Глава МИД РФ Сергей Лавров готов выслушать предложения США по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов выслушать предложения госсекретаря США Энтони Блинкена по обмену заключенными, в том числе американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили России запрос на проведение телефонного разговора между Блинкеном и Лавровым по поводу обмена Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута и других вопросов.

«Если речь об обмене заключенными, лицами, которые содержатся под стражей в США и России, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентами Путиным и Байденом, там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать», – заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана, которые находятся под арестом в России.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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