Глава МИД РФ Сергей Лавров готов выслушать предложения США по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов выслушать предложения госсекретаря США Энтони Блинкена по обмену заключенными, в том числе американской баскетболистки .

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили России запрос на проведение телефонного разговора между Блинкеном и Лавровым по поводу обмена Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута и других вопросов.

«Если речь об обмене заключенными, лицами, которые содержатся под стражей в США и России, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентами Путиным и Байденом, там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать», – заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана, которые находятся под арестом в России.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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