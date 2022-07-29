«Всегда говорю: «Живем в говне и играем в говно». Экс-форвард «Сатурна» Наталушко о футболе в России

Экс-форвард и высказался о российском футболе.

– Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: «Живем в говне и играем в говно».

Околофутбольные вещи не дают футболу толком развиваться. Все у нас через заднее крыльцо, договоры, сходки. Будем жить более-менее достойно и вопросы решать по-человечески – и футбол поднимется. Это же отражение жизни.

– Чемпионат России смотрите?

– Не всегда. Не могу долго смотреть – устаю. Я люблю футбол за нестандартные действия, эстетику паса, дриблинга, удара. А монотонная, одинаковая игра убивает. За физикой, напором часто теряется сама суть игры. Околофутбольных разборок у нас теперь больше, чем самого футбола.

– За соседским «Ротором» хотя бы следите?

– Перестал. В РПЛ еще смотрел, сейчас – нет. Один из самых больших бюджетов у был в Первой лиге, а игры никакой. Результат – ни о чем. Так все бездарно и непонятно. Мне показалось, что и команды там не было. Мое мнение: современный менеджмент – враг футбола в России, – сказал Наталушко.