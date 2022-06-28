Ларссон ушел из «Спартака», Федун – из «Лукойла», Алаев сменил Хачатурянца в РПЛ, Бэйл уехал в США, Тутберидзе вернется в Россию, фанаты «Торпедо» бойкотируют матчи РПЛ и другие новости

1. «Спартак» расторг контракт с нападающим Йорданом Ларссоном по соглашению сторон.

2. Леонид Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в связи с пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами. «Спартак» он не бросит.

3. Ашот Хачатурянц на собрании клубов заявил, что покидает пост президента РПЛ. Александр Алаев стал и.о. главы лиги.

4. Уимблдон. Действующий чемпион Новак Джокович обыграл Сун Ву Квона в первый день турнира, Карлос Алькарас прошел Яна-Леннарда Штруффа. Хуберт Хуркач уступил Алехандро Давидовичу-Фокина, который упустил тройной матчбол и 2:0 по сетам, а потом отыграл подачу на матч и взял решающий тай-брейк.

Онс Жабер обыграла Мирьям Бьорклунд в первом круге, Анетт Контавейт прошла Бернарду Перу, Эмма Радукану – Элисон ван Эйтванк.

5. Фанаты «Торпедо» бойкотируют все матчи РПЛ из-за Fan ID – независимо от того, введена ли система на стадионе.

6. Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл перешел в «Лос-Анджелес». Он подписал контракт на год с опцией продления до конца 2024-го.

7. Защитник Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России. У него 48 матчей за команду.

8. «Рубин» и нападающий Иван Игнатьев расторгли контракт. У него 3 гола в 40 матчах за казанцев.

9. В России создадут хоккейную сборную молодых звезд до 25 лет – по примеру команды Северной Америки на Кубке мира.

10. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 9-м туре шахматного турнира претендентов и сохранил лидерство.

11. Трансферные новости. Барриос интересен «Фламенго» и клубам из Европы, «Зенит» может обменять опорника. Френки де Йонг открыт к переходу из «Барсы» в «МЮ», он хотел бы снова поработать с тен Хагом. На Дембеле претендуют «Ливерпуль», «Бавария», «ПСЖ» и «Челси», Клопп видит в нем замену Мане. «Барса» попросила Левандовского, Кунде и Силву подождать несколько недель, пока она ищет деньги. Вратарь «Сочи» Адамов не хочет переходить в «Зенит» этим летом. Пишут, что Крыховяк и «Краснодар» обсуждают расторжение контракта, хотя агент игрока это опровергает.

12. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется из США в Россию в ближайшее время.

13. «ПСЖ» и Кристоф Гальтье подпишут контракт во вторник, тренера выкупили у «Ниццы» за 5 млн евро. В то же время Маурисио Почеттино не пошел на уступки по компенсации.

14. 1 июля начнутся слушания по делу задержанной американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

15. «Уотфорд» отказался от матча со сборной Катара из-за недовольства ЛГБТ-фанатов и болельщиц-женщин.

16. 29-летний трансгендер Риччи Трес выиграл соревнования по скейтборду в США, опередив 13-летнюю спортсменку.

17. «Барса» показала золотую выездную форму с паттерном в виде карты города. Она вдохновлена Олимпиадой-1992.

18. Видич, Аршавин, Тихонов, Кержаков, Титов и Малафеев сыграют в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита».

Цитаты дня.

Фетисов о Загитовой: «Фигуристка в боксе – это чересчур. Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным, – это нормально»

«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» «Спартак» попрощался с Ларссоном

Роман Ротенберг: «Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Медиа в Северной Америке настроены против России»

Зарема об уходе Хачатурянца из РПЛ: «Российский футбол в коме. Хачатурянц быстро понял, что реанимировать его невозможно»

Федор Кудряшов: «Слова ФИФА и УЕФА о независимости от политики – обыкновенная ложь. На деле оказалось: спорт – это и есть политика»

Андрей Лунев: «Россия, Украина, Беларусь – один народ. Территориально нас разделили, но люди-то одни»