29-летний трансгендер Риччи Трес выиграл соревнования по скейтборду в США, опередив 13-летнюю спортсменку.

Трес победил на Boardr Open, втрое место заняла 13-летняя Шило Катори. В топ-6 оказалось четыре спортсменки моложе 17 лет, пятое место заняла 10-летняя скейтбордистка Юри Иикура.

Риччи получил за победу 500 долларов. Он пытался отобраться в женскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио, но провалил тест на уровень тестостерона – он оказался слишком высок.

Американская скейтбордистка Тэйлор Сильверман раскритиковала организаторов турниров в США после победы Трес. Она заявила, что на последних трех соревнованиях дважды становилась второй, оба раза уступив разным скейтбордистам-трансгендерам.

«В общей сложности они выиграли 5000 долларов, которые предназначались для женщин-скейтбордисток», – сказала Сильверман.

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