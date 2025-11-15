  • Спортс
  • Головин о 0:2 с Чили: «Россия играла лучше, у нас было много моментов. Они ничего не создали – воспользовались нашими ошибками»
Головин о 0:2 с Чили: «Россия играла лучше, у нас было много моментов. Они ничего не создали – воспользовались нашими ошибками»

Александр Головин: Россия играла лучше Чили, они воспользовались нашими ошибками.

Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что счет матча с Чили не отражает содержание игры.

Россияне проиграли чилийцам со счетом 0:2 в BetBoom товарищеском матче. Тем самым прервалась беспроигрышная серия россиян из 22 матчей. Головин провел на поле 59 минут.

– Насколько счет отражает содержание игры?

– Как по мне, несильно отражает, потому что играли мы лучше. Допустили две грубые ошибки. Они сами ничего не создали. У нас было много моментов, мы их не реализовали. Просто они воспользовались нашими ошибками и не простили нас.

– Этот матч стал для вас 50‑м в составе сборной России. Можете назвать лучший?

– Лучший не выделю, все по‑своему хороши. Даже поражения, они многому учат. Поэтому, надеюсь, буду больше играть, – сказал Головин.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
